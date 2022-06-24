Підірвали склад боєприпасів і 30 бронемашин: українські літаки потужно вдарили по ворогу

Українські літаки потужно вдарили по ворогу / УНІАН і ua.depositphotos.com

Українські літаки-штурмовики моделі "Су-25" і літаки-бомбардувальники моделі "Су-24м" потужно вдарили по розташуванню військ окупантів та їх центрам логістики. Відповідне повідомлення було опубліковано представниками командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці Facebook.

"На північно-східному напрямку ударні групи вразили склад боєприпасів, тридцять бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту і відновлення бойової техніки", ‒ розповіли українські офіцери.

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Нагадаємо, раніше ВСУ вдарили ракетами з літаків Су-25 по позиціях російських окупантів. Відзначилася 299 бригада тактичної авіації Сухопутних військ України.

Кадри успішно вдалося зняти з безпілотника. На відео видно, як пролітають відразу кілька літаків і запускають ракети. На місці їх влучень видно стовпи диму.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили - на південному напрямку сталося повітряний бій між літаками ЗСУ та окупантів.

"Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі наших літаків. Штурмовик і винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", - йшлося в повідомленні.

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