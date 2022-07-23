Підготовка до контрудару ЗСУ: окупанти мінують берег Інгульця - ISW

РФ мінує берег Інгульця / Фото: mil.gov.ua

Збройні Сили України можуть готуватися до контрнаступу в районі Снігурівки - Зеленодольська на південному напрямку.

Про це може свідчити активне мінування російськими окупантами берега Інгульця в районах, що межують зі Снігурівкою і Зеленодольськом. Такі дані наводить Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонською та Миколаївською областями.

Аналітики звернули увагу, що російські війська наносили наземні удари на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута і безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас, українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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