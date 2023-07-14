За аналогією з Моссадом: Буданов підтвердив ліквідацію ворогів України за кордоном

Глава ГУР відповів на питання про структуру, аналогічну ізраїльському Моссаду.

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Україна знищує своїх ворогів за кордоном, підкреслив Кирило Буданов / Колаж: Главред, Фото: Рixabay.com, скріншот

В Україні вже діє структура, яка займається знищенням ворогів держави за кордоном, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Таким чином він відповів на питання про структуру, аналогічну ізраїльському Моссаду. Про це глава ГУР повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Якщо ви питаєте про Моссад, знаменитого знищенням ворогів своєї держави, то ми цим займалися і будемо займатися", — пояснив він.

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Разом з тим Буданов зазначив, що така структура в Україні вже створена і функціонує.

"Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", — додав він.

Раньше Буданов висміяв фейк РФ про свою "загибель".

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував розпускається РФ брехня про його загибель. Відповідаючи на запитання журналістів Суспільного, як він пережив свою "загибель", голова ГУР сказав – "нормально".

Нагадаємо, Буданов спантеличив несподіваними деталями переговорів з Пригожиним. Глава ГУР безпосередньо не відповів, Чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

Раніше Буданов розповів про джерела ГУР поруч з Путіним. Військова розвідка України точно передбачила повномасштабне військове вторгнення країни-агресора Росії перед його початком, сказав Кирило Буданов.

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