План деокупації України: Зеленський зібрав Ставку та обговорив ситуацію на фронті

Володимир Зеленський провів засідання Ставки / Reuters

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, обговорив з силовиками і військовими питання забезпечення армії і план подальшої деокупації України.

Глава держави провів чергове засідання ставки верховного Головнокомандувача, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Учасники заслухали доповіді командувачів військами оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів, йдеться у повідомленні.

Також окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

Крім того, члени ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами Сил оборони та їх розподіл по угрупованнях, які знаходяться на найскладніших ділянках фронту.

"Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Окупанти відступають.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Раніше радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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