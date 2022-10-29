Перше, що спало на думку: Чорновіл пояснив, чому Росія лякає світ "брудною бомбою"

Путін використовує "брудну бомбу" як шантаж для примусу до переговорів - Чорновіл / Колаж УНІАН , kremlin.ru

Заяви Росії про "брудну бомбу" - це психологічна атака. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Усі ці речі - і ЗАЕС, і ядерна тактична зброя, і "брудна бомба" - це спроби залякати світ і стимулювати його до того, щоб він змушував Україну піти на домовленості з РФ. Тобто це - класика тероризму низького рівня. Навіть не державного тероризму - це не Іран", - вважає Чорновіл.

Чорновіл додає, що в даному випадку росіяни запустили страшилку з "брудною бомбою", як перше, що спало на думку. "Тобто вони як терористи шукають те, через що їх би стали боятися. Тому що коли терориста перестають боятися, у нього виникає критична ситуація", - пояснив експерт.

Він додав, що зараз росіяни займаються залякуванням двома елементами. Перший і давніший - ЗАЕС, тобто вони пробують налякати світ тим, що атомна станція буде підірвана під чужим прапором.

"У РФ навіть не дуже ховаються, що це зроблять вони, але хочуть показати, що звинуватять у цьому Україну. Тривають обстріли, всі бачать, що стріляють "свої" з лівого, окупованого РФ берега. Але зверніть увагу на те, як росіяни стріляли по ЗАЕС. Як сказав один з експертів:"щоб було страшно, але не боляче". Тобто попадання дуже близькі до реактора, але на тій відстані, де прямої шкоди це не завдасть. Тому, на мій погляд, поки це - страшилка", - каже Чорновіл.

І додає, що" брудна бомба " використовується терористами на масових акціях, і руйнування від неї не настільки істотні.

"Немає поняття" брудної бомби " як великого засобу стратегічної роботи - цим займаються не держави, а групи терористів. Це - бомба, яку можна пронести в портфелі, вона обліплена радіоактивними ізотопами і вибухає, а в рамках, скажімо, стадіону відбувається радіоактивне ураження... Просто в місті, де люди розбіглися під час повітряної тривоги, "брудна бомба" ефекту не дає в принципі - її ефект настільки мінімальний, що нікому навіть в голову не прийшло б про таке фантазувати", - підсумував Чорновіл.

Як повідомляв Главред, за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія використовує загрози застосування зброї масового знищення, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України на півдні.

Також Володимир Путін приєднався до вигаданих розповідей про те, що в України нібито є "брудна бомба", і Київ, мовляв, "готовий її застосувати". За його словами, в українській державі нібито з'являється "чорний ринок", через що "лиходії", мовляв, можуть отримати в свої руки ПЗРК і високоточну зброю.

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