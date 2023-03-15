Пекін може шантажувати США: аналітик спрогнозував, як це відіб'ється на Україні

Китаю потрібно виторгувати Тайвань для себе, і його абсолютно не цікавить Росія та її геополітичні устремління, вважає Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков / Фото УНІАН

Якщо Китай домовиться з Росією, то він висуне свій мирний план, який, найімовірніше, не буде сприйнятий. І тоді він почне м'який шантаж США. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков і спрогнозував, як це відіб'ється на Україні.

За його словами, Китаю потрібно виторгувати Тайвань для себе, і його абсолютно не цікавить Росія та її геополітичні устремління. Тому Пекін шантажуватиме Вашингтон таким чином: "Мовляв, якщо ви не погоджуєтеся на нашу пропозицію та продовжуєте підтримувати Тайвань військовою технікою, то чому ми не можемо підтримати, наприклад, Росію?".

У разі такого розвитку подій Україні потрібно проводити ефективний контрнаступ, завдавати країні-агресору РФ нищівної поразки, яку не зможуть перекрутити навіть російські пропагандисти.

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"І тоді у РФ почнуться певні деструктивні процеси. Вихід України до Азовського моря, звільнення Мелітополя, Бердянська, можливо Луганська - це наше завдання. Після цього домовленості Китаю з Росією вже не матимуть значення. Тобто нам потрібно не рахуватися з тим, що відбувається, а робити своє", - сказав Кочетков.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, пише The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.

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