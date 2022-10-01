Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

В Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану / facebook.com/irakli.komaxidze

На війні проти України був ліквідований старший лейтенант російської армії Євген Нагуськін.

Окупант з Татарстану був поранений під Лиманом і помер по дорозі в госпіталь, повідомив на своїй сторінці в Facebook написав волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комаахідзе.

"Казань бачив, мацква бачив, Лиман бачив і все", - пожартував він.

Згідно з некрологами в росЗМІ, Нагуськін помер 22 вересня. Відомо, що він закінчив Московське вище командне військове училище, грав в аматорській футбольній команді. У загарбника залишилися дружина і маленький син.

Похорон Нагуськіна зірвалися, бо "вантаж-200" не доїхав в рідні Тетюші.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки - командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

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