УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зброя і добровольці для України: експерт розкрив несподіваний центр допомоги

Олексій Тесля
18 березня 2024, 04:30
Сергій Кузан оцінив успішні дії центрів Головного управління розвідки.
ВСУ, Кузан
/ Колаж УНІАН, Facebook C.Кузан

Робота українських спецпризначенців у Судані відбувається фактично від початку війни, тобто ще з 2022-го року, заявив військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"І відбувається вона на запрошення влади Судану. А найголовніше те, що там ми протидіємо росіянам. Тобто російські "вагнерівці" і після смерті Пригожина продовжують діяти там як проксі, і ми ефективно їм протидіємо, запобігаючи поширенню впливу РФ на цю африканську країну", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає важливим це тому, що Судан - це та африканська країна, яка межує з Єгиптом і має вихід до Червоного моря.

відео дня

"Це країна, яка має достатньо зброї, якою непублічно, саме завдяки успішній операції ГУР, забезпечували й Україну - ще на початку війни ми змогли отримати чималу кількість різноманітної (здебільшого, звісно, радянської) зброї та різного озброєння", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що йдеться також про добровольців, адже це один із дуже успішних спеціальних центрів Головного управління розвідки, так званий "центр Тимура".

"Саме цей центр задіяний у найризикованіших і найавантюрніших операціях, і, зокрема, в системній роботі конкретно в Судані. Вони неодноразово рятували і керівника цієї країни, за що він особисто дякував президенту Зеленському", - пояснив він.

Кузан додав, що на сьогодні Україна - чи не єдина країна, яка дійсно протидіє поширенню російської зарази в Африці.

"Південно-західна частина Судану, на жаль, продовжує контролюватися проросійськими повстанцями - росіяни вкидають туди багато грошей, викачують звідти ресурси (зокрема - золото), і перетворили на базу сусідню з Суданом Центральноафриканську Республіку. <...> Ми змушені воювати з росіянами скрізь у світі, тому всі їхні військові проксі мають дуже добре пам'ятати, що їм не вдасться сховатися від нас у жодній із точок світу", - резюмував він.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Раніше Кузан оцінив загрозу для України. Через дії Сил оборони України в Чорному морі росіяни не мають змоги постачати війська та озброєння в Придністров'я.

Нагадаємо, раніше Кузан заявив про те, що війна в Україні може затягнутися на роки. В окупантів є проблема з важким озброєнням на фронті, каже Сергій Кузан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна Росії та України Сергій Кузан
Реклама

Головне за день

"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

07:00 Світ
У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

00:32 Політика
Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:51 Світ
Всі головні новини

Популярне

Трамп назвав Зеленського видатним продавцем та вимагає повернути гроші 8044

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку 7362

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка 5143

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі 5015

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Останні новини

07:00

"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

06:10

Програма нового терміну Путіна - глобальна катастрофаПогляд

04:30

Зброя і добровольці для України: експерт розкрив несподіваний центр допомоги

03:46

Кого не можна кликати у дім 18 березня, щоб не втратити щастя - прикмети дня

02:32

Чому не можна ставити кімнатні рослини на підвіконня: які квіти в небезпеці

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцРосія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц
02:02

Навіщо квітникарі встромляють по 5 сірників у квіткові горщики

01:35

Яку помилку не варто робити: шеф-кухар дав рецепт ідеального картопляного пюре

01:20

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

00:32

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

Реклама
17 березня, неділя
22:51

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:05

Визвольна операція у РФ: Буданов назвав головну мету російських повстанців

21:22

Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

21:11

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

20:07

Новий формат міграції з УкраїниПогляд

20:02

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

19:29

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

19:15

Місячний календар на 18 березня: день, коли будуть несподівані повороти

19:13

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецептВідео

19:06

Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

18:59

Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black HawkВідео

Реклама
18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронівВідео

17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

16:35

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

16:32

Любовний гороскоп з 18 до 24 березня: Тельцю - втручання друга, Раку - закоханість

16:16

Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

15:58

Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

15:42

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:26

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіакуВідео

15:13

В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

14:57

Не користь, а шкода: чому дітям не можна давати мед

14:45

"Вже відсвяткувала": співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

14:29

Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

14:14

У Миколаєві два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню України

14:03

Чому не можна сидіти на столі: про що попереджає давня прикмета

14:01

"Не думай про завтра - це за тисячу років": рецензія на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"Відео

13:58

Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли

13:43

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секунд - рецептВідео

12:56

Жінка назвала дитину на честь свого інтернет-провайдера: на це була причина

12:54

Гороскоп Таро на 18-24 березня: Овен - конфлікт, Рак - нові справи

Реклама
12:47

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

12:46

"Бомби на голову летіти вже не будуть": що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершеноВідео

12:15

Помер Геннадій Москаль

11:53

Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

11:35

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути грошіВідео

11:33

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Мавпам - важлива розмова, Тиграм - знайомство

11:31

Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФВідео

10:59

"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

10:57

Кадрові перестановки у ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" залишив посаду

10:30

В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти