Зброя і добровольці для України: експерт розкрив несподіваний центр допомоги

Сергій Кузан оцінив успішні дії центрів Головного управління розвідки.

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/ Колаж УНІАН, Facebook C.Кузан

Робота українських спецпризначенців у Судані відбувається фактично від початку війни, тобто ще з 2022-го року, заявив військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"І відбувається вона на запрошення влади Судану. А найголовніше те, що там ми протидіємо росіянам. Тобто російські "вагнерівці" і після смерті Пригожина продовжують діяти там як проксі, і ми ефективно їм протидіємо, запобігаючи поширенню впливу РФ на цю африканську країну", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає важливим це тому, що Судан - це та африканська країна, яка межує з Єгиптом і має вихід до Червоного моря.

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"Це країна, яка має достатньо зброї, якою непублічно, саме завдяки успішній операції ГУР, забезпечували й Україну - ще на початку війни ми змогли отримати чималу кількість різноманітної (здебільшого, звісно, радянської) зброї та різного озброєння", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що йдеться також про добровольців, адже це один із дуже успішних спеціальних центрів Головного управління розвідки, так званий "центр Тимура".

"Саме цей центр задіяний у найризикованіших і найавантюрніших операціях, і, зокрема, в системній роботі конкретно в Судані. Вони неодноразово рятували і керівника цієї країни, за що він особисто дякував президенту Зеленському", - пояснив він.

Кузан додав, що на сьогодні Україна - чи не єдина країна, яка дійсно протидіє поширенню російської зарази в Африці.

"Південно-західна частина Судану, на жаль, продовжує контролюватися проросійськими повстанцями - росіяни вкидають туди багато грошей, викачують звідти ресурси (зокрема - золото), і перетворили на базу сусідню з Суданом Центральноафриканську Республіку. <...> Ми змушені воювати з росіянами скрізь у світі, тому всі їхні військові проксі мають дуже добре пам'ятати, що їм не вдасться сховатися від нас у жодній із точок світу", - резюмував він.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Раніше Кузан оцінив загрозу для України. Через дії Сил оборони України в Чорному морі росіяни не мають змоги постачати війська та озброєння в Придністров'я.

Нагадаємо, раніше Кузан заявив про те, що війна в Україні може затягнутися на роки. В окупантів є проблема з важким озброєнням на фронті, каже Сергій Кузан.

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