Окупанти штурмують Кринки: у Генштабі розповіли про ситуацію на Лівобережжі

Російські загарбники продовжують наступати на Сили оборони України.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на Лівобережжі / колаж: головред, фото: 4 ОТБ

Ворожа армія не залишає спроб і намірів вибити українські підрозділи з плацдарму на Лівому березі Херсонської області. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що впродовж доби російські війська здійснили понад 10 штурмових дій та мали на меті "видавити" українських захисників із зайнятих позицій. На щастя, сили оборони успішно відбили всі атаки.

Також на Херсонському напрямку окупанти обстріляли обласний центр Херсонської області з артилерії. Крім іншого, вони використовували обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів:

відео дня

Тягинка

Іванівка

Кринка

Кізоміс

Ситуація на Лівобережжі України

Нагадаємо, російські окупанти намагалися "вибити" українських військових з важливих плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Про це повідомляв Генштаб. Протягом доби 31 грудня ворог здійснив дев'ять штурмових атак, але здійснити задумане їм не вдалося.

Трохи пізніше, в районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти знову атакували українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Як підкреслила вона, росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які практично не використовують бронетехніку для захисту особового складу. За її словами, українські військові продовжують закріплення і спроби розширити плацдарм у згаданому районі: "це надзвичайно важка робота".

Також, 8 січня, після паузи для накопичення техніки і резервів, російські загарбники пішли на позиції Сил оборони поблизу Кринок. Українським морпіхам вдалося відбити величезний штурм. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі.

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