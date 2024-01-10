'Будуть неприємні сюрпризи': Гетьман назвав приорітетний напрямок для окупантів

Росіяни не здатні з однаковою потужністю наступати по всій лінії фронту, але де-не-де вони будуть намагатися здійснювати наступальні дії.

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Росіяни хочуть захопити панівну висоту на фронті / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Контроль над Вугледаром має вирішальне значення для окупантів, оскільки місто є панівною висотою. Вона дає можливість проводити спостереження та артилерійське вогневе ураження. Про це розповів ветеран російсько-української війни і майор запасу НГУ Олексій Гетьман у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Атакувати Вугледар окупанти планували і раніше, у них були невдалі спроби. Зараз з півночі від Вугледару, з півдня від Мар'їнки вони намагаються просунутись, щоб вийти збоку і якимось чином захопити Вугледар. Для них це дуже важливе місто, яке знаходиться на панівній висоті. А отже, це логістично нові можливості для росіян і висота, з якої можна вести спостереження і більш вдалий артилерійський вогонь. Тому вони будуть там наступати", - повідомив Гетьман.

Гетьман також зазначив, що росіяни намагатимуться наступати в різних напрямках. Адже окупанти не можуть з однаковою потужністю здійснювати наступальні дії по всій лінії фронту.

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"Це буде Вугледарський, Куп'янський напрямок, Куп'янськ-Вузловий, Часів Яр і Костянтинівка. Біля Авдіївки окупанти будуть намагатися оточити. Також будуть спроби дій ворожої армії біля Мар'їнки. Росіяни, ймовірно спробують наступати з Мар'їнки на південь до Вугледару", - сказав майор запасу.

За його словами, приїзд військового керівництва на Куп'янський напрямок свідчить про різні неприємні сюрпризи для росіян від ЗСУ у цьому районі.

"Було анонсовано, що там будуть певні неприємні сюрпризи для росіян. Можливо, саме тому туди приїжджали командувачі, начальник Штабу та міністр борони", - додав він.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку ЗСУ завдали значних втрат противнику, що призвело до зменшення інтенсивності його атак. Майор Надія Замрига зазначила, що ворог зменшив кількість атак, але не відмовився від своїх намірів. Росіяни активно концентрують резерви, ймовірно, шукаючи слабкі місця для подальшого просування.

Також окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку. ЗСУ відбили 11 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки, та 13 атак біля Первомайського і Невельського. На Мар'їнському напрямку українскі військові також стримують ворога, відбивши 15 атак.

Крім цього, військовий аналітик Денис Попович розповів, що зимовий наступ російської армії викликав значні втрати серед окупантів, але оцінювати його як повний провал ще рано. Російські війська продовжують діяти на фронті, зараз спостерігається фаза затишшя.

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