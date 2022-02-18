Окупанти обстріляли гумконвой ООН на Донбасі: вогнем накрили і місто Щастя

Окупанти обстріляли конвой Червоного Хреста на Донбасі / скріншот з відео

На Донбасі під обстріл окупантів потрапив гуманітарний конвой Міжнародного Комітету Червоного Хреста. НП сталася близько 12: 00 на КПВВ "Щастя" в Луганській області.

Гуманітарний конвой Міжнародного Комітету Червоного Хреста рухався з непідконтрольної території і якраз проходив перевірку Держприкордонслужби, повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За уточненою інформацією, це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

"Обстріл був проведений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з Н.П. Весела Гора. Чотири автомобілі зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім автомобілів залишилися в міжпозиційній зоні", - повідомив Залужний.

На щастя, втрат серед цивільних осіб та складу Об'єднаних сил немає.

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читайте також"Бігли в одних капцях": батьки розповіли про жахи порятунку дітей під обстрілом на Донбасі"Підкреслюю, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права і Мінських домовленостей", - зазначив Залужний, додавши, що особовий склад Об'єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів.

Також стало відомо, що російсько-окупаційні війська обстріляли місто Щастя Луганської області. В результаті чого було пошкоджено адмінбудівлю.

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Обстріл Щастя / dsns.gov.ua

​"18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 стався обстріл м. Щастя невідомими особами у напрямку території тимчасово підконтрольної незаконному збройному формуванню", - повідомили в прес-центрі ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації про жертви та постраждалих серед цивільного населення немає.

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії та були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти та дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

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