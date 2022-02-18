УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти обстріляли гумконвой ООН на Донбасі: вогнем накрили і місто Щастя

18 лютого 2022, 14:46

Бойовики застосували заборонене озброєння.

false
Окупанти обстріляли конвой Червоного Хреста на Донбасі / скріншот з відео

На Донбасі під обстріл окупантів потрапив гуманітарний конвой Міжнародного Комітету Червоного Хреста. НП сталася близько 12: 00 на КПВВ "Щастя" в Луганській області.

Гуманітарний конвой Міжнародного Комітету Червоного Хреста рухався з непідконтрольної території і якраз проходив перевірку Держприкордонслужби, повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За уточненою інформацією, це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

"Обстріл був проведений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з Н.П. Весела Гора. Чотири автомобілі зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім автомобілів залишилися в міжпозиційній зоні", - повідомив Залужний.

На щастя, втрат серед цивільних осіб та складу Об'єднаних сил немає.

Реклама

читайте також"Бігли в одних капцях": батьки розповіли про жахи порятунку дітей під обстрілом на Донбасі"Підкреслюю, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права і Мінських домовленостей", - зазначив Залужний, додавши, що особовий склад Об'єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів.

Також стало відомо, що російсько-окупаційні війська обстріляли місто Щастя Луганської області. В результаті чого було пошкоджено адмінбудівлю.

Обстріл Щастя / dsns.gov.ua

​"18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 стався обстріл м. Щастя невідомими особами у напрямку території тимчасово підконтрольної незаконному збройному формуванню", - повідомили в прес-центрі ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації про жертви та постраждалих серед цивільного населення немає.

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії та були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти та дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
обстріли новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Окупанти обстріляли гумконвой ООН на Донбасі: вогнем накрили і місто Щастя». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиГороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втрати Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим Тривожна валізка: 50 речей, які потрібно взяти з собоюТривожна валізка: 50 речей, які потрібно взяти з собою Світ Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекордСвіт Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекорд Захід, не будьте боягузами і зрадниками!Захід, не будьте боягузами і зрадниками!
16:23

Ватажок "ДНР" Пушилін оголосив про евакуацію жителів ОРДО в Росію

16:09

Магнітна буря 20-24 лютого 2022: графік, вплив і що робити

16:04

Чорнобильську зону закрили для туристів: причинаВідео

15:59

Путін відповів Зеленському: Україна повинна почати переговори з "ЛДНР"Відео

15:43

Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник

Реклама
15:30

Україні загрожує 200-тисячна армія: у США побачили збільшення числа військ РФВідео

15:26

"Пацан сказав - пацан зробив" і "за поняттями": Лавров пояснив всю суть російської дипломатії

15:19

Молодик в березні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду

15:16

Паливо в Україні злетіло в ціні до небесВідео

14:58

Шалений вітер і дощ зі снігом: якою буде погода в Україні на вихідних

14:54

На Донбасі "ліг" зв'язок Vodafone: у МВС розкрили деталі диверсіїВідео

14:46

Окупанти обстріляли гумконвой ООН на Донбасі: вогнем накрили і місто ЩастяВідео

14:41

У Польщі знайшли тіло 42-річної українки: труп лежав у стічній канавіВідео

14:26

Путіну загрожує палацовий переворот: експерт назвав терміни розв'язки ситуації навколо України

14:15

М'ясо по 220 грн за кіло: в Україні різко подорожчала яловичина

14:12

"Невидимий" вірус: в МОЗ розповіли про виявлені в Україні нові підвиди ОмікронуВідео

14:04

Світ Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекорд

13:47

"Треба трохи почекати та вакцинуватися": Ляшко заявив про готовність скасувати карантин в УкраїніВідео

13:43

Загадкова смерть підлітків: На Луганщині знайшли мертвими школярку та молодого хлопця

13:20

У РФ пропагандистам видали "темник" про війну на Донбасі: журналіст розкрив план Кремля

Реклама
13:17

Дорожники Львівщини зосереджують зусилля на "Великому будівництві" трас до карпатських гір

13:00

Гороскоп на завтра, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

12:52

"Якщо не купувати, то нормальна ціна": українці жахнулися вартістю овочів у супермаркетахВідео

12:44

Гарантії для України: у Путіна відповіли Зеленському і запропонували враховувати інтереси іншихВідео

12:30

Вся 40-мільйонна країна повинна зустрічати ворога у разі вторгнення РФ – ГалушкінВідео

12:10

"Що за тигриця": Юлія Саніна поманила фанатів своїми принадами в купальнику

11:59

"Розслабтеся": молдавський літак залишив "послання" біля кордонів УкраїниВідео

11:58

Прикмети на 19 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:56

"Крим давно не наш": бізнесмен Корогодський скандально заступився за Аліну Паш

11:51

Українцям загрожує дефіцит цукру: названо несподівану причинаВідео

11:44

Помер радянський актор - зірка фільмів Весна на Зарічній вулиці та Невловимі месники

11:44

Убив 14-річну дівчинку, а потім танцював у СІЗО і погрожував свідкам - нові деталі трагедії в ОдесіВідео

11:35

Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліВідео

11:33

В РФ запускатимуть ракети у межах військових навчань під керівництвом Путіна

11:04

Vodafone підняв ціну на популярний тариф: скільки заплатять українці

10:58

Дружина зірки збірної України з футболу зашкварилася закликом дружити з росіянами

10:54

"Не вірте в український наступ!": Резніков звернувся до жителів Донбасу

10:49

В разі вторгнення Росії у Києві повністю евакуюють населення – КМДА

10:39

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиВідео

10:26

"Дика богиня": Лілія Ребрик в образі фем фаталь похвалилася пружним бюстом

Реклама
10:07

Стріляють не просто так: командувач ООС пояснив мету потужних обстрілів з боку бойовиківВідео

09:59

Ціни на хліб злетять: українцям назвали причину і нову вартістьВідео

09:45

Відвели танки від українського кордону на тисячу кілометрів - заява російського Міноборони

09:43

Перед вторгненням РФ під чужим прапором застосує хімічну зброю на Донбасі - The Washington Post

09:37

Дружина Віктора Павлика підкреслила свої витончені вигини тонкою мереживною білизною

09:27

Владі відомі прізвища "п’ятої колони" у ВР, Росія може діяти через них – Данілов

09:26

У День Єднання українців об’єднала музикою Національна музична премія "Українська пісня року" актуально

09:14

У Білорусі несподівано зник понтонний міст через Прип'ять біля кордонів України - CNNВідео

08:51

Сенат США закликав Байдена збільшити тиск на Росію – резолюцію прийняли одноголосноВідео

08:35

Коронавірус в Україні 18 лютого: за добу 35 тисяч нових COVID-випадків і майже 300 жертв

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти