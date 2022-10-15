"Дуже важко": Зеленський назвав найкритичніші напрямки на фронті

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що зараз важка ситуація зберігається в Донецькій і Луганській областях.

"Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже важка ситуація зберігається в Донецькій і Луганській областях. Найскладніше - Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Утримуємо позиції", - сказав у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.

Глава держави зазначив, що на Сході і на півдні українські захисники роблять все, щоб окупанти відчували – "у них немає перспектив".

Він підкреслив, що кого б Росія не направила воювати проти України, це для них завершиться тільки поразкою.

"Україна обов'язково поверне все своє", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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