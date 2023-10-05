Вночі у кількох містах лунали вибухи під час тривоги: що відомо

У Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях була загроза застосування дронів, у Сумській, Полтавській - балістичного озброєння.

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В Україні оголошували тривогу через загрозу ударів дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела

У ніч на 5 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога, були чутні вибухи. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.

Зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях була загроза застосування ударних БПЛА, у Сумській, Полтавській області - загроза застосування балістичного озброєння, у Запорізькій - ракетна небезпека. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Вибух у Миргороді

Вночі 5 жовтня у Миргороді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомляє Суспільне.

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Про причини і наслідки вибуху офіційні джерела нічого не повідомляють.

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів

Минулої ночі у Кропивницькому пролунали звуки вибухів. У регіоні була оголошена повітряна тривога, передає Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у бік Кіровоградської області. Жителів закликали перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря або дотримуватися правил "двох стін".

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що захисники українського неба вночі 5 жовтня відбили масовану атаку Росії. У повітряному просторі країни знищено 24 із 29 ворожих цілей.

Окупанти запускали "Шахеди" з полігону "Чауда" у Криму.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожі "Шахеди", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, ввечері 27 вересня російські окупаційні війська вдарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

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