Вночі у кількох містах лунали вибухи під час тривоги: що відомо

У ніч на 5 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога, були чутні вибухи. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.
Зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях була загроза застосування ударних БПЛА, у Сумській, Полтавській області - загроза застосування балістичного озброєння, у Запорізькій - ракетна небезпека. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Вибух у Миргороді
Вночі 5 жовтня у Миргороді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомляє Суспільне.
Про причини і наслідки вибуху офіційні джерела нічого не повідомляють.
У Кропивницькому пролунали звуки вибухів
Минулої ночі у Кропивницькому пролунали звуки вибухів. У регіоні була оголошена повітряна тривога, передає Суспільне.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у бік Кіровоградської області. Жителів закликали перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря або дотримуватися правил "двох стін".
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що захисники українського неба вночі 5 жовтня відбили масовану атаку Росії. У повітряному просторі країни знищено 24 із 29 ворожих цілей.
Окупанти запускали "Шахеди" з полігону "Чауда" у Криму.
"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожі "Шахеди", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, ввечері 27 вересня російські окупаційні війська вдарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури.
25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.
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