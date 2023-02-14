glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Штурмовик бив по мирних містах: нацгвардієць з першого пострілу збив ворожий Су-24 під Бахмутом

14 лютого 2023, 12:42
Штурмовик знищили воїни 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ. Цей літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах.
Су-24, ЗРК Перун
ЗСУ приземлили Су-24 за допомогою ЗРК Перун / Фото Вікіпедія, realist.online

У понеділок, 13 лютого, захисники України з першого пострілу збили ворожий Су-24 в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ приземлили російський літак за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Перун.

Штурмовик знищили воїни 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ. Деталі розповіли у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, пише Obozrevаtel.

"Під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила "Грач" однією ракетою", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Цей літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. Він був збитий о 18:03 в понеділок, 13 лютого.

"Хлопці вразили ціль першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися по лінії перетину, доля пілотів невідома", – зазначив командир дивізіону з позивним Партизан.

Вдалий постріл здійснив гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута. 6 березня він збив перший ворожий літак у Харківській області.

У Нацгвардії розповіли, що за неповний місяць підрозділ ПЗРК бригади "Спартан" ліквідував п'ять повітряних цілей в районі Бахмута.

За даними пресслужби Повітряних сил України, за 13 лютого ЗСУ знищили на сході два ворожі літаки.

"13 лютого, опівдні, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України на східному напрямку знищено два ворожі літаки - штурмовик Су-25 і бомбардувальник Су-24М", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України збили в Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з кабіни якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інформацію підтвердив пропагандистський Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там стверджують, що 13 лютого борт був атакований із землі засобами ППО України.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Бахмут Су-24 новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:33

Глава Пентагону назвав країни, які допоможуть створити "танковий кулак" для ЗСУ

13:27

З кучерявим чубчиком і в квітах: Лайма Вайкуле показала своє справжнє волосся без перуки

13:19

Чи можна відмовитися від повістки в Україні: легальний і законний спосібВідео

13:19

У головного холостяка 6 сезону буде дитинаВідео

13:03

Російському фігуристу знову ампутували частини кінцівокВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:59

У НАТО є секретний план через загрозу високоінтенсивного конфлікту - BloombergВідео

12:42

Штурмовик бив по мирних містах: нацгвардієць з першого пострілу збив ворожий Су-24 під Бахмутом

12:29

Цей стриптизер зламався, несіть наступного: путініст Тарзан прокляв Байдена та цитує Вангу

12:18

Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні - ПентагонВідео

Реклама
12:11

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

12:00

Підсумки теледивлення в січні 2023 року: як українці дивилися телебачення та які телеканали - лідери

11:37

Українські футболісти жорстко відгамселили росіян у Туреччині: деталі масової бійкиВідео

11:10

"Великих втрат у ЗСУ не буде": Ходжес розповів, як швидко звільнити окупований КримВідео

11:01

Під крилом у янгола: імена жінок, яким не страшні жодні біди та негараздиВідео

10:47

"Для мене любов - це вона": Потап показав свою кохануВідео

10:41

Путіну побудували секретну залізницю і станції: вихід прямо до бункераВідео

10:40

50 тисяч гривень за п'ять копійок: 5 найдорожчих монет СРСР, які можуть припадати пилом у вас вдомаВідео

10:18

Чого чекати від лютневого РамштайнаПогляд

10:18

Як посмажити і запекти картоплю правильно: секрети золотистої скоринки і повітряного пюре

10:12

Чим помити кошачий лоток: 3 ефективні способи, щоб позбутися неприємного запаху

Реклама
10:12

У США допускають передачу винищувачів Україні, але є умови - Financial Times

09:58

Сумна Каменських поміркувала про кохання в повній самотіВідео

09:52

Путін не піде на застосування ядерної зброї: Ходжес назвав причини

09:51

Бронь від мобілізації: у КМУ пояснили порядок відстрочки працівників від призовуВідео

09:36

Росія провалила наступ на Донбасі, зазнавши величезних втрат: в ISW назвали причинуВідео

09:06

Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю вперше з часів СРСР

08:54

Україна може перемогти Росію в цьому році: Ходжес назвав дві умовиВідео

08:48

У НАТО попередили: РФ хоче захопити великий обласний центр УкраїниВідео

08:34

ЗСУ в Бахмуті збили "дуельний" літак Пригожина

08:26

"Продукція м'ясокомбінату": розповнілу Лоліту принизили в РосіїВідео

08:19

Коли Україна отримає F-16Погляд

08:02

Навіщо лавровий лист кладуть під подушку: аура, здоров'я і нерви будуть, як канати

08:00

РФ не готова до наступу, Путін і Шойгу брешуть про успіхи під Вугледаром - ISW

07:50

Що робити, якщо повістка прийшла на роботу і чи можна від неї відмовитися

07:35

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

07:33

Можемо бити по аеродромах, складах і командних пунктах в Росії: експерт розповів про нову зброю ЗСУВідео

07:12

У боях за Україну загинув відомий вівчар Михайло Кознюк

06:46

США попередили Україну про вирішальний момент у війні, готується новий пакет допомоги - Washington PostВідео

06:08

Росія інтенсифікує ракетні обстріли та атаки дронами: з чим це пов'язаноПогляд

05:05

Як позбутися від конденсату на вікнах: гарантований результат ідеального лайфхакуВідео

Реклама
04:31

Гороскоп на березень 2023 року для Овнів: чим порадує перший місяць весниВідео

04:05

"Аффлек - щасливчик": Дженніфер Лопес у відвертих мереживах похвалилася "подарунком" для чоловікаВідео

03:45

Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 рокуВідео

03:20

Навіщо засохлий багет миють під холодною водою і загортають у фольгу - унікальний рецепт грінокВідео

03:15

"Україна знищить Чорноморський флот РФ": ми можемо отримати потужні ракети Storm Shadow – полковникВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому росіяни на фронті несуть величезні втратиВідео

01:31

"Ось і біленька прийшла": пляшка горілки викликала у Волочкової екстазВідео

00:51

Чому 14 лютого ніколи не виносили сміття: прикмети і що не можна робитиВідео

13 лютого, понеділок
23:40

"Наші партнери вже вирішують це питання": Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та ДонбасВідео

22:52

"Відсидітися не вийде": Лукашенко прокинувся і зробив різкий випад через війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти