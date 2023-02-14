Штурмовик бив по мирних містах: нацгвардієць з першого пострілу збив ворожий Су-24 під Бахмутом

Штурмовик знищили воїни 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ. Цей літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах.

ЗСУ приземлили Су-24 за допомогою ЗРК Перун / Фото Вікіпедія, realist.online

У понеділок, 13 лютого, захисники України з першого пострілу збили ворожий Су-24 в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ приземлили російський літак за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Перун.

Штурмовик знищили воїни 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ. Деталі розповіли у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, пише Obozrevаtel.

"Під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила "Грач" однією ракетою", – йдеться у повідомленні.

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Цей літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. Він був збитий о 18:03 в понеділок, 13 лютого.

"Хлопці вразили ціль першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися по лінії перетину, доля пілотів невідома", – зазначив командир дивізіону з позивним Партизан.

Вдалий постріл здійснив гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута. 6 березня він збив перший ворожий літак у Харківській області.

У Нацгвардії розповіли, що за неповний місяць підрозділ ПЗРК бригади "Спартан" ліквідував п'ять повітряних цілей в районі Бахмута.

За даними пресслужби Повітряних сил України, за 13 лютого ЗСУ знищили на сході два ворожі літаки.

"13 лютого, опівдні, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України на східному напрямку знищено два ворожі літаки - штурмовик Су-25 і бомбардувальник Су-24М", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України збили в Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з кабіни якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інформацію підтвердив пропагандистський Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там стверджують, що 13 лютого борт був атакований із землі засобами ППО України.

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