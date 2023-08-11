Лондон дає "зелене світло" Києву щодо гарантій безпеки: Єрмак розкрив деталі

Велика Британія є другою державою після США, з якою Україна почала вести переговори.

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Андрій Єрмак розповів про переговори про гарантії безпеки для України / president.gov.ua, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українська делегація під керівництвом глави Офісу президента Андрія Єрмака почала переговори з Великою Британією щодо Угоди про надання гарантій безпеки.

"Україна сьогодні розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті президента України.

Відзначається, що Великобританія є другою державою після США, з якою Україна почала вести переговори про гарантії безпеки. Крім цього, Великобританія "продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною домовленостей з безпеки з ключовими міжнародними партнерами".

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"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад у прийнятті та реалізації сміливих рішень щодо підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", - підкреслив Єрмак.

У прес-службі Зеленського додали, що гарантії для України є елементом зміцнення спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.

Раніше Єрмак анонсував переговори з США. Домовленості передбачатимуть фінансові, оборонні механізми підтримки України і покарання агресора, сказав глава офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, а Держдепі США зробили заяву про гарантії безпеки для України. В адміністрації Байдена працюють над тим, щоб закріпити таку підтримку в двосторонніх домовленостях, які діятимуть незалежно від першої особи.

Президент Володимир Зеленський після Ради НАТО-Україна сказав, що Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський висловив сподівання, згідно з якою Україна вступить до Альянсу по завершенні війни з Росією.

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