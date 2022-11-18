Мати загиблого воїна віддала гроші від держави на будівництво спортмайданчика для дітей

Мати загиблого воїна / facebook.com/dubrmrada

Мати бійця оєць з Рівненської області профінансувала будівництво спортивного майданчика в селищі за гроші, виділені державою після загибелі сина. Іван Клюйко загинув у бою навесні 2022 року.

Марія Пешко після загибелі сина на війні Івана Клюйка знайшла сили не тільки жити далі, а й допомагати іншим, повідомили в Дубровицькій міській раді.

Отримавши державну компенсацію, жінка стала ініціатором будівництва та облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на території місцевого ліцею в селі Орвяниця де ріс і навчався її син.

"Завдяки цьому майданчику місцеві учні та молодь зможуть займатися мініфутболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою. Право першого удару мали побратими Івана, які дружили з дитинства. Сьогодні ж провели перший міні-футбольний турнір імені Івана Клюйка серед учнів ліцеїв Сарненського району. Слава українським Мамам! Вічна пам'ять і слава Героям громади!",- йдеться в повідомленні.

Мама загиблого воїна / facebook.com/dubrmrada

Нагадаємо, величезна кількість українців встали на захист рідної землі від російських окупантів. Раніше повідомлялося, що на фронт разом воювати пішли батько і син Болотови - обидва Василії. Батькові 64 роки.

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

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