"Поїду з тобою, щоб врятувати": українка вирушила на фронт за чоловіком, покинувши успішний бізнес

Аліса стала тактичним медиком, тому що боялася за життя свого коханого, який пішов воювати.
Аліса Мака, яка має освіту маркетолога і є власницею інтернет-магазину товарів для дому, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну стала тактичним медиком. Вона вирушила на фронт за чоловіком, який пішов захищати рідну державу.
Вдома на подружжя чекає 6-річний син, який підтримує батьків у цій ситуації. Свою історію Аліса розповіла в інтерв'ю виданню РБК-Україна.
Жінка згадує, що ранок 24 лютого розпочався для її сім’ї не з вибухів. Вони мешкають у віддаленому районі української столиці, і не чули характерних звуків. Про те, що розпочалася війна, Аліса дізналася від рідних, які почали телефонувати рано-вранці.
Чоловік Аліси – сержант збройних сил України. Він морально готував свою дружину до того, що може піти на фронт, ще за понад півроку до цих подій. А коли відбулося широкомасштабне вторгнення, сумнівів у тому, що він робитиме, не було.
Вирішила піти на фронт за чоловіком
Чоловік записався до лав тероборони 25 лютого.
"Спочатку вони стояли в Києві, мали їхати в гарячі точки. Я розуміла, що там буде багато бійців і мало медиків. За протоколом медик має надавати допомогу за градацією важкості поранення. Такого пріоритету, як у мене, рятувати саме мого чоловіка не буде ні в якого медика, тому я сказала: "Я поїду з тобою, щоб тебе врятувати". Ця фраза стала точкою неповернення", – розповідає Аліса.
Рідні спочатку важко сприйняли це рішення, адже боялися за 6-річного сина подружжя. Проте потім вони підтримали Алісу. Син також поставився до цього з розумінням, і тепер підтримує батьків, наскільки це йому вдається через юний вік.
На навчаннях, куди відправили чоловіка Аліси, також вчили тактичних медиків.
"Нас учили зупиняти кров, накладати пов’язки, ставити катетери тощо. Але найбільший досвід я отримала, вже надаючи першу допомогу. Цей досвід не порівняти ні з чим", – говорить медик.
Першими заходили у звільнену Бучу
Рота, у якій служить Аліса, була в гарячих точках Київської області – у Гостомелі, Ірпені. Вони першими зайшли до звільненої Бучі.
Жінка згадує, що найважчим моментом був той, коли люди у Бучі почали виходити до них з підвалів. З одного з підвалів до них вийшла 10-річна дівчинка Руся, якій довелося там сидіти понад місяць.
"Вона там почала малювати, показувала нам малюнки. Але перше, що вона зробила, це дала мені шматочок вафлі. На цьому моменті я розплакалась", – згадує Аліса.
Жінка для підтримки бойового духу займається йогою і читає книжки, які не стосуються військової справи. Проте найголовнішою мотивацією є перемога, каже Аліса.
Зараз жінка працює в тилу і розповідає про основні знання тактичної медицини у своєму Instagram. Також вона збирає кошти на підтримку жінок-військових.
Раніше Главред розповідав історію Катерини Бабич, молодшого сержанта ЗСУ (позивний "Гаєчка"), яка зараз служить бойовим медиком. Катерина розповіла, що її дуже вразив український народ і його завзятість у боротьбі проти російських військ.
Також раніше Главред розповідав, що український воїн з позивним "кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії. Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.
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