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"Поїду з тобою, щоб врятувати": українка вирушила на фронт за чоловіком, покинувши успішний бізнес

26 серпня 2022, 14:39

Аліса стала тактичним медиком, тому що боялася за життя свого коханого, який пішов воювати.

Алиса Мака с мужем
Аліса Мака з чоловіком/ Instagram Аліса Мака

Аліса Мака, яка має освіту маркетолога і є власницею інтернет-магазину товарів для дому, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну стала тактичним медиком. Вона вирушила на фронт за чоловіком, який пішов захищати рідну державу.

Вдома на подружжя чекає 6-річний син, який підтримує батьків у цій ситуації. Свою історію Аліса розповіла в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Жінка згадує, що ранок 24 лютого розпочався для її сім’ї не з вибухів. Вони мешкають у віддаленому районі української столиці, і не чули характерних звуків. Про те, що розпочалася війна, Аліса дізналася від рідних, які почали телефонувати рано-вранці.

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Чоловік Аліси – сержант збройних сил України. Він морально готував свою дружину до того, що може піти на фронт, ще за понад півроку до цих подій. А коли відбулося широкомасштабне вторгнення, сумнівів у тому, що він робитиме, не було.

Вирішила піти на фронт за чоловіком

Чоловік записався до лав тероборони 25 лютого.

"Спочатку вони стояли в Києві, мали їхати в гарячі точки. Я розуміла, що там буде багато бійців і мало медиків. За протоколом медик має надавати допомогу за градацією важкості поранення. Такого пріоритету, як у мене, рятувати саме мого чоловіка не буде ні в якого медика, тому я сказала: "Я поїду з тобою, щоб тебе врятувати". Ця фраза стала точкою неповернення", – розповідає Аліса.

Рідні спочатку важко сприйняли це рішення, адже боялися за 6-річного сина подружжя. Проте потім вони підтримали Алісу. Син також поставився до цього з розумінням, і тепер підтримує батьків, наскільки це йому вдається через юний вік.

Алиса Мака
Аліса Мака/ Instagram Аліса Мака

На навчаннях, куди відправили чоловіка Аліси, також вчили тактичних медиків.

"Нас учили зупиняти кров, накладати пов’язки, ставити катетери тощо. Але найбільший досвід я отримала, вже надаючи першу допомогу. Цей досвід не порівняти ні з чим", – говорить медик.

Першими заходили у звільнену Бучу

Рота, у якій служить Аліса, була в гарячих точках Київської області – у Гостомелі, Ірпені. Вони першими зайшли до звільненої Бучі.

Жінка згадує, що найважчим моментом був той, коли люди у Бучі почали виходити до них з підвалів. З одного з підвалів до них вийшла 10-річна дівчинка Руся, якій довелося там сидіти понад місяць.

"Вона там почала малювати, показувала нам малюнки. Але перше, що вона зробила, це дала мені шматочок вафлі. На цьому моменті я розплакалась", – згадує Аліса.

Алиса Мака с мужем и сином
Аліса Мака з чоловіком та сином/ Instagram Аліса Мака

Жінка для підтримки бойового духу займається йогою і читає книжки, які не стосуються військової справи. Проте найголовнішою мотивацією є перемога, каже Аліса.

Зараз жінка працює в тилу і розповідає про основні знання тактичної медицини у своєму Instagram. Також вона збирає кошти на підтримку жінок-військових.

Раніше Главред розповідав історію Катерини Бабич, молодшого сержанта ЗСУ (позивний "Гаєчка"), яка зараз служить бойовим медиком. Катерина розповіла, що її дуже вразив український народ і його завзятість у боротьбі проти російських військ.

Також раніше Главред розповідав, що український воїн з позивним "кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії. Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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