"Маленький нікчемний цар": в ОП потролили Путіна, який наслідує Зеленського

Під час знакового візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, Володимир Путін проводив сміховинні зустрічі зі своїми маріонетками, підкреслив Михайло Подоляк.

В ОП порівняли дії Володимира Зеленського та Володимира Путіна / Офіс президента , kremlin.ru

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що президент країни-агресора Володимир Путін намагається наслідувати Володимира Зеленського, який постійно приїжджає до українських захисників у зону бойових дій.

Він нагадав про те, що після того, як Зеленський нещодавно побував на фронті в Бахмуті, в РФ з'явилися повідомлення про те, що Путін також нібито приїжджає на зустріч в зоні проведення "військової операції". Про це представник ОП розповів у коментарі Каналу 24.

"Пропагандисти показують, як він знаходиться десь в Ростові-на-Дону, і намагаються зобразити його великим героєм і сміливцем, який також спілкується з військовими і з командувачами. Тобто це - фактично повний косплей Зеленського", - пояснив він.

Співрозмовник також нагадав, що під час знакового візиту Зеленського до Вашингтона Путін проводить сміховинні зустрічі з маріонетками типу Сальдо і Пушиліним.

"Це рівень Путіна. Рівень Путіна - це Сальдо. Рівень Зеленського – це Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон, всі інші люди, які сьогодні формують глобальний порядок денний", - підкреслив він.

На думку радника глави ОП, останній візит Путіна до Білорусі добре показав, як російський диктатор фактично приїхав туди принижуватися – просити Лукашенка взяти участь у "військовій операції".

"Але цими діями Путін лише підкреслив, що він не президент великої країни. Насправді він маленький президент маленької країни, яка, правда, накопичила дуже багато зброї і хоче реалізувати його, вбиваючи українських людей. Все, на цьому точка. Тобто рівень Путіна поступово йде до того місця, де він і повинен знаходитися – маленький нікчемний цар маленької нікчемної країни", – додав Подоляк.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував американський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

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