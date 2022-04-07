Людей катували і знущалися: на Сумщині знайшли близько 100 тіл мирних жителів

Війна в Україні / Reuters

Сумська область цілком звільнена від російських загарбників. Збройні сили України увійшли на територію раніше окупованих областей і виявили сліди військових злочинів.

Як розповів військовий губернатор Дмитро Живицький в інтерв'ю виданню LIGA.net, в результаті виявили тортури, вбивства і мародерство.

Більше ста мирних жителів зазнали знущань і жорстокої смерті.

"Епізодів зі зв'язаними, як у Бучі, руками, немає. Але людям завдали серйозні травми, переломи, безліч різаних ран... Прокуратура порушила понад 200 кримінальних справ, всі вони відносяться до статей про порушення звичаїв війни", – вказав глава Сумської ОВА.

читайте такожВтекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під Києвом

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

Читайте також: