"Найкращі у світі": які війська КНДР перекидає в Україну - відповідь експерта

За оцінкою ГУР, КНДР могла "передати" Росії до 12 тисяч солдатів.

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Війська КНДР уже в Курській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Army

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Росія потребує інженерних військ КНДР

12 тисяч солдатів КНДР можуть змінити ситуацію під Курськом

Найбільше Росія зацікавлена у залученні північнокорейських інженерно-технічних військ. Вони є, за словами експерта Владислава Селезньова, "чи не найкращими у світі".

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В етері Еспресо Селезньов розповів, що сама територія КНДР "рясно всипана фортифікаціями та оборонними спорудами", що підтверджує досвідченість північнокорейських інженерних військ.

"Звісно, що саме цей досвід північнокорейських військових стане в пригоді росіянам. Оскільки росіяни завжди, коли захоплюють нові позиції та рубежі, починають зариватись в землю і будувати нові фортифікації", - пояснив Селезньова.

На думку експерта, перекидання військ КНДР, імовірно, вплине на ситуацію у Курській області.

"До початку російського контрнаступу в Курській області багато експертів вважали, що росіянам потрібне угруповання чисельністю понад 50 тис. для того, щоб витіснити Сили оборони України зі своєї території. Вони почали контрнаступ угрупованням чисельністю до 40 тис. особового складу. Цей контрнаступ росіян завʼяз. Тому 12 тис. військовослужбовців з КНДР можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою в Курській області", — висловився він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - головне

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з попередніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

У четвер, 24 жовтня, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.

На зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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