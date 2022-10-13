"Карти таро забув": міністр оборони України відповів, коли закінчиться війна

Резніков дотепно відповів на питання про завершення війни.
Міністр оборони України Олексій Резніков дотепно віджартувався у відповідь на питання про те, коли закінчиться війна.
Спрогнозувати завершення війни в Україні практично неможливо. Міністр оборони України також досить обережний у таких заявах.
"Вже кажуть, що війна триватиме два роки. Коли ми переможемо?",- задає питання журналістка на пресконференції.
Однак міністр оборони відповів, що дуже спішив та залишив карти таро.
"Я вибачаюся, я просто збирався, переодягався і залишив карти таро в номері. Я не можу зараз вам сказати, коли (завершиться війна - ред.)", - відповів Резніков.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив сильну заяву щодо війни. Він підкреслив, що Україна не має права залишити цю війну у спадок своїм нащадкам. Тому ми повинні знищувати ворога тут і зараз, і ми можемо це зробити.
Раніше стало відомо, що Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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