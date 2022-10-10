Як київські "гопники" у росіян БТР віджимали: Жданов розповів історію перших днів війни

Жданов розповів історію перших днів війни / скріншот

У перші дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну місцеві київські "гопники" на Оболоні "віджали" у російських солдатів БТР.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що тоді ворожий БТР зупинився, і російські солдати вирішили запитати дорогу.

"Їм же в перший день сказали, що населення буде ставитися лояльно. Пам'ятаєте, коли у них паливо закінчувалося, вони ж з каністрами йшли на заправку купити паливо? Купити. Потім вони почали вже свавілля: грабувати, мародерити і вбивати. А на початку вони ж йшли скромно. Їм сказали:" населення вас чекає, Ви ж визволителі для них", – зазначив він.

Жданов зазначив, що хлопці змогли знешкодити окупантів за допомогою шматка асфальту.

"Так от, коли вони стали питати дорогу, місцеві Оболонські хлопці приловчилися і шматком асфальту, який лежав на узбіччі, огріли цього Механіка, витягли його, і БТР був переданий Збройним силам України", – розповів експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.

Також ми розповідали, що правоохоронці в Полтавській області вилучили у місцевих жителів 11 танків, захоплених у російських окупантів.

Після початку війни РФ проти України техніка опинилася в руках місцевого населення. Крім танків, поліцейські також вилучили у людей бронеавтомобілі та зброю, захоплену в окупантів РФ.

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