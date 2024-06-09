Як вимикатимуть світло 10 червня: в Укренерго зробили заяву

У понеділок, 10 червня, графіки відключення світла в Україні продовжать діяти. Вони застосовуватимуться з 16:00 до 22:00 для промислових і побутових споживачів.
Як повідомили в Укренерго, графіки діятимуть по всій території країни для побутових споживачів і бізнесу.
"Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго застосовуватимуть графіки відключень для промислових і побутових споживачів із 16.00 до 22.00", - уточнили у компанії.відео дня
Причиною відключень назвали зростання споживання електрики на початку робочого тижня.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде", - підкреслили в Укренерго.
Відключення світла в Україні - головні новини за темою:
Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що в Україні важка ситуація з електропостачанням. Згідно з оцінками відомства, такої складної обстановки за час війни ще не було. Застосовуються відключення електроенергії.
Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в липні електроенергію в Україні можуть відключати на 10 годин. Він прогнозує поліпшення ситуації у вересні, коли працюватимуть два атомних блоки.
9 червня світло в Україні вимикають лише на 2 години - з 20:00 до 22:00. Електропостачання критичної інфраструктури не обмежується.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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