Як вимикатимуть світло 10 червня: в Укренерго зробили заяву

Графіки вимкнення електроенергії в Україні продовжують діяти і застосовуватимуться наступного тижня, розповіли у державній компанії Укренерго.

https://glavred.net/ukraine/kak-budut-vyklyuchat-svet-10-iyunya-v-ukrenergo-sdelali-zayavlenie-10571702.html Посилання скопійоване

В Україні 10 червня відключатимуть світло на 6 годин - Укренерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У понеділок, 10 червня, графіки відключення світла в Україні продовжать діяти. Вони застосовуватимуться з 16:00 до 22:00 для промислових і побутових споживачів.

Як повідомили в Укренерго, графіки діятимуть по всій території країни для побутових споживачів і бізнесу.

"Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго застосовуватимуть графіки відключень для промислових і побутових споживачів із 16.00 до 22.00", - уточнили у компанії. відео дня

Причиною відключень назвали зростання споживання електрики на початку робочого тижня.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде", - підкреслили в Укренерго.

Відключення світла в Україні - головні новини за темою:

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що в Україні важка ситуація з електропостачанням. Згідно з оцінками відомства, такої складної обстановки за час війни ще не було. Застосовуються відключення електроенергії.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в липні електроенергію в Україні можуть відключати на 10 годин. Він прогнозує поліпшення ситуації у вересні, коли працюватимуть два атомних блоки.

9 червня світло в Україні вимикають лише на 2 години - з 20:00 до 22:00. Електропостачання критичної інфраструктури не обмежується.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред