Імунітет від війни на 5 років: Золотарьов назвав спосіб зупинити Росію

Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки, то ризик ймовірності продовження війни дуже високий, упевнений політолог.

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Золотарьов назвав спосіб зупинити Росію / Колаж УНІАН

Якщо Україна вступить до НАТО, то Росія в найближчі 5 років не зможе напасти на Україну, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що на країну НАТО Росія не нападе, оскільки нинішні економічні кондиції Росії цього не дозволяють.

"Півтора і більш ніж п'ятдесят відсотків світового ВВП - це все-таки непорівнянні вагові категорії. Як ми бачимо, стан Збройних сил РФ не тотожний пропагандистським картинкам. Воювати з НАТО в ефірах Скабєєвої і Соловйова – завжди будь ласка, але йти на прямий конфлікт з НАТО Росія не готова. У цьому навіть Стрєлков-Гіркін зізнається – мовляв, не тягнемо", - зазначив Золотарьов.

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Також він підкреслив, що якщо ми не отримаємо гарантій безпеки, то ризик ймовірності продовження війни дуже високий.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

"Подібно до того, як Росія, зазнавши невдачі в першій чеченській війні, після Хасавюртівських угод, коли здавалося, що ситуація начебто врегульована, через кілька років почала другу чеченську війну, яка велася ще більш нещадно і жорстоко", - пояснив політолог.

За його словами, відновлення для нової війни у РФ займе 5 років.

"Навіть якщо Росія відповзе, знадобиться максимум 5 років, щоб збройні сили РФ відновили форму, заповнили втрати і дійшли до тієї кондиції, коли можна спробувати повторити", - підсумував експерт.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Президент Чехії Петро Павло закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

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