Хмельницьку область атакували російські "Шахеди": що відомо

У ніч на суботу, 6 січня, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін підтвердив у Facebook, що в області були чутні звуки вибухів.
За його словами, це працювали сили ППО. Даних про постраждалих немає. Деталі пообіцяли розповісти пізніше.
Генеральний штаб ЗСУ в Facebook повідомив, що вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищені.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники рухалися з південного напрямку через центральні регіони в напрямку Хмельницької області.
Атака дронів
У ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.
У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.
Російські окупанти атакували Україну "шахедами" увечері 31 грудня. У багатьох областях прогриміли вибухи.
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