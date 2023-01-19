"За 2 хвилини до катастрофи Монастирський відправив мені смс": Данілов шокував подробицями трагедії

За словами Олексія Данілова, Монастирський планував підключитися до Ставки з Полтави.

Олексій Данілов, Денис Монастирський / president.gov.ua, скріншот

Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про трагічні наслідки в Броварах, де загинуло керівництво МВС.

Данілов розповів, що 18 січня президент Володимир Зеленський планував провести засідання Ставки верховного головнокомандувача, в якій повинен був взяти участь загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Президент вчора (18 січня, - ред.) повинен був збирати Ставку верховного Головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо", - заявив Данілов в ефірі Говоритт Великий Львів.

За словами Олексія Данілова, Монастирський планував підключитися до Ставки з Полтави.

"Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10 годину на цю Ставку. Крайнє смс я від нього отримав о 08:07 - і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа", - додав він.

Секретар РНБО підкреслив, що зараз йде слідство, з'ясовуються всі обставини катастрофи.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 14 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування.

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