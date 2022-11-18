"Роки вже не ті": Зеленський зухвало підколов Путіна

Зеленський, Путін / ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському президенту Володимиру Путіну потрібно думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, тому що вже роки не ті.

Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не кожен день, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", - заявив президент.

Українцям довелося пережити багато викликів і зараз йде боротьба за незалежність, каже Зеленський.

"Ми українці пережили багато різних викликів, і їм вже не десятки, а сотні років. І ми боремося за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація і їх лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, тому що вже роки не ті" , - додав Зеленський.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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