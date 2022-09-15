"Генерал бруд та маршал мороз": експерт озвучив плани росіян на осінньо-зимовий період

Росія хоче почати наступ навесні-експерт / t.me/DIUkraine

На даний момент головне завдання Росії - не втратити тимчасово окуповані території України, розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі загальнонаціонального марафону.

За його словами, вся надія у росіян саме на осінньо-зимовий період, адже навесні ворог хоче знову розпочати масштабний наступ.

"Не виключаю якісь спроби контрнаступу на окремих напрямках, на вузьких ділянках фронту вони ще можуть йти вперед. Але основне завдання у них - це утримати те, що вони зараз захопили, і велика надія у них на такі явища як "генерал бруд і "маршал мороз". Вони дадуть можливість відпочити російським військам", - заявив він.

Ступак прогнозує, що навесні розпочнеться новий наступ окупантів.

"Навесні буде повторний наступ вже з новими силами, імпортозаміщенням. Але HIMARS - це штука, яка працює і вдень, і вночі, і в бруд, і в мороз. Тому розраховувати на те, що ЗСУ зупиняться, маючи 30 таких установок, вкрай наївно", - додав експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше в ЗСУ розповіли, що вони захопили вогневий контроль майже над всією територією Херсонської області. Контрнаступ триває. Складнощі, з якими стикаються українські війська, пов'язані зі специфікою рельєфу регіону. При цьому в лавах російських окупантів панує паніка.

Нагадаємо, українські захисники на півдні знищили за добу понад 30 російських окупантів, а також ворожий бомбардувальник Су-24М та десятки одиниць російської техніки.

За словами військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, після звільнення Харківської області ЗСУ візьмуть невелику паузу для того, щоб підтягнути резерви. Коли буде підготовлено нове угруповання, здатне проводити швидкі операції, командування вирішить, на якому напрямку почнеться новий контрнаступ. Він зазначив, що армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині.

Читайте також: