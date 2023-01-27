Франція розглядає можливість передачі Україні винищувачів - соратник Макрона

Вирішення цього питання може відбутися в найближчі тижні, вважає Томас Гассілуд.

Макрон, Зеленський / president.gov.ua

Французьке військове і політичне керівництво розглядають можливість відправки в Україну винищувачів.

Це буде зроблено за умови, що не стане провокацією до нової ескалації з боку російських військ, розповів депутат і близький соратник президента Еммануеля Макрона, пише The Guardian.

Крім того, голова комітету Національної Асамблеї з національної оборони і збройних сил Томас Гассілуд зазначив, що вирішення цього питання "розвивається досить швидко".

"Напередодні я був у Лондоні, щоб обговорити з британськими депутатами військову допомогу Україні. У тому числі було піднято питання можливості відправляти винищувачі її армії. У найближчі тижні ми побачимо, що станеться далі, оскільки справи розвиваються досить швидко", – підкреслив він.

Разом з тим Гассілуд додав, що і танкам, і літакам, що поставляються Києву із Заходу, потрібна тривала спеціальна підготовка, при цьому на кожного пілота потрібно до десяти чоловік наземного персоналу.

Винищувачі F-16 для України

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 20 січня зробив заяву про те, що нідерландський уряд розгляне можливості поставок Україні F-16, якщо від Києва надійде відповідний запит. Амстердам вивчатиме таку можливість "неупереджено", оскільки ніяких" табу " на постачання бойової авіації українській державі не існує.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер зазначив, що Вашингтон на високому рівні підтримає ініціативи союзників щодо постачання Україні винищувачів F-16. Американці позитивно реагують на будь-яку допомогу ЗСУ.

Заступник глави офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна за підсумками наступного Раммштайна очікує позитивного рішення щодо наданню Києву бойової авіації. На думку чиновника, Рамштайн - 9 повинен стати новою реальністю.

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