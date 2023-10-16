Скільки ще Росія технічно може вести війну: експерт дав невтішний прогноз

У російських окупантів ще буде можливість покривати втрати на фронті у техніці власним виробництвом до 2026 року, а далі з виробництвом виникнуть проблеми.

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Військовий експерт Олексій Гетьман сказав, скільки РФ ще технічно може вести війну/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook

У країни-агресорки Росії ще є технічна можливість вести війну проти України до 2026 року, а далі у російських загарбників будуть серйозні проблеми з виготовленням військової техніки.

Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону. Він зазначив, що зараз українська армія знищує приблизно щонайменше вдвічі, а можливо і втричі більше танків, ніж РФ може виробляти.

"Якщо іти такою арифметикою, то до 2026 року буде порожня їхня танкова спроможність, під нуль. Можна такі цифри привести по артилерії, по іншим питанням. 2024 рік вони ще можуть вести бойові дії, 2025-й – це вже буде проблематично. До 2026 року при таких темпах в них залишиться нуль", – зазначив Гетьман. відео дня

За його словами, зараз у російських окупантів усе більш-менш нормально лише з виробництвом літаків. Гетьман зазначив, що Росія може виробляти приблизно до 40 літаків на місяць. Він наголосив, що йдеться саме про штурмовики і винищувачі, а не про стратегічні бомбардувальники чи літаки розвідки.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія намагається заморозити війну, Україна хоче позбавити РФ інструментів агресії. Українська формула миру може позбавити Росію інструментів агресії не тільки на полі бою, а і в сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Боєць легіону "Свобода" майор МВС Максим Морозов розповів, що росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. За його словами, окупація Авдіївки відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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