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Російські окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі

23 грудня 2022, 09:05
Будівлю, у якій внаслідок бомбардувань росіянами загинули близько 600 людей, загарбники знищили екскаватором.
Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе
Окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі/ скрін

Російські окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі, який був напіврозбомблений через обстріли з боку росіян навесні 2022 року. Для знищення будівлі загарбники застосували важку техніку.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах. На ньому видно, що будівлю обгородили і її вже завершує розбирати на шматки великий екскаватор.

За словами радника голови Маріуполя Петра Андрющенка, знесення руїн драматичного театру – це спроба росіян замести сліди своїх злочинів.

"Знесення руїн драматичного театру – безумовне намагання сховати назавжди фізични докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів", – написав він у Telegram.

Водночас Андрющенко розповів, що окупанти демонтують тільки задню і центральну частину театру, фронтальну залишать цілою як "основу реконструкції".

"Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини", – розповів радник голови Маріуполя.

Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе
скрін
Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе
скрін

Скидання надпотужної бомби на драмтеатр у Маріуполі

Маріуполь був під обстрілами росіян від початку повномасштабної війни Росії проти України. У драмтеатрі було сховище, куди приходили ховатися люди від бомбардувань окупантів.

16 березня російські загарбники скинули на драмтеатр надпотужну бомбу. Окупантів не зупинило від цього кроку навіть те, що перед закладом та позаду нього великими літерами фарбою на асфальті було написано "Діти". Від прямого влучання приміщення було майже повністю зруйноване. Внаслідок цього, згідно з розслідуванням "Associated Press", загинули близько 600 людей, які перебували у бомбосховищі. Частині людей вдалося врятуватися.

У червні російські окупанти говорили про те, що збираються запускати новий сезон у драмтеатрі в Маріуполі, який вони самі ж розбомбили. Радник мера Маріуполя Андрющенко тоді наголошував, що загарбники пробили чергове дно, адже планують влаштувати "танці на кістках".

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війна в Україні новини Маріуполя вторгнення Росії
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