"Еліти" РФ намагаються вийти на контакт з Україною, серед них - представники верхівки Кремля - ГУР

Росіяни таким чином намагаються уникнути притягнення до відповідальності в майбутньому.

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"Еліти" РФ намагаються вийти на контакт з Україною / УНІАН, скріншот

Представники так званих російських "еліт" бояться за своє майбутнє - вони намагаються встановити контакти з Україною та іншими країнами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для свого стану, для своїх сімей.

Також росіяни таким чином намагаються уникнути притягнення до відповідальності в майбутньому.

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"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес буде тільки набирати обертів", - зазначив представник української розвідки.

При цьому він зазначив, що росіяни будуть більш активно шукати контакти, коли ЗСУ будуть досягати нових успіхів.

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів і операції реалізуються, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, нещодавно генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на тлі провалів на фронті і погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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