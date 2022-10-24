Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУ / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила, Радіо Свобода

Російської окупаційної армії з тим генералітетом, який у неї є зараз, нічого протиставити ЗСУ у військових питаннях. З такою заявою виступив відомий російський політолог і опозиціонер Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це ціла популяція російських генералів-шаманів, Гурульов, двірників або Конюхів. З такими генералами Росія не може нічого протиставити Україні у військовому плані. Отже, перше непросте рішення Суровикина - відхід з Херсона, мабуть, вони прийняли це рішення, як неминуче, ‒ сказав Піонтковський.

За словами експерта, призначення диктатором Путіним командувачем російською армією генерала Суровікіна-хороша новина для України. Хоча б тому що той, на думку Піонтковського, "не тільки негідник, а й клінічний ідіот".

"Кілька слів про Суровикине. Ми знали, що це повний мерзотник, негідник, кат Сирії, м'ясник Алеппо, військовий злочинець, який вчинив свої жахливі злочини в Сирії. І ось ми побачили цю людину Наживо, він виступав на телебаченні, це було не інтерв'ю, він щось, рухаючи губами, з великими зусиллями читав написане йому по складах", - підсумував експерт.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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