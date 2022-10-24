УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУ

24 жовтня 2022, 03:50

Росії з її генералами нічого протиставити Україні у військовому плані, каже Андрій Піонтковський,

Українські військові, ЗСУ, окупанти
Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУ / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила, Радіо Свобода

Російської окупаційної армії з тим генералітетом, який у неї є зараз, нічого протиставити ЗСУ у військових питаннях. З такою заявою виступив відомий російський політолог і опозиціонер Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це ціла популяція російських генералів-шаманів, Гурульов, двірників або Конюхів. З такими генералами Росія не може нічого протиставити Україні у військовому плані. Отже, перше непросте рішення Суровикина - відхід з Херсона, мабуть, вони прийняли це рішення, як неминуче, ‒ сказав Піонтковський.

За словами експерта, призначення диктатором Путіним командувачем російською армією генерала Суровікіна-хороша новина для України. Хоча б тому що той, на думку Піонтковського, "не тільки негідник, а й клінічний ідіот".

"Кілька слів про Суровикине. Ми знали, що це повний мерзотник, негідник, кат Сирії, м'ясник Алеппо, військовий злочинець, який вчинив свої жахливі злочини в Сирії. І ось ми побачили цю людину Наживо, він виступав на телебаченні, це було не інтерв'ю, він щось, рухаючи губами, з великими зусиллями читав написане йому по складах", - підсумував експерт.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

Андрій Піонтковський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:50

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУ

03:21

Моніка Беллуччі в об'єктиві пристрасного француза показала шикарні форми в яскравій сукніВідео

03:20

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

02:56

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

02:05

Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубакВідео

Реклама
01:35

Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику КремляВідео

00:51

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

00:04

Скандальні подробці: чому колишня наречена принца Гаррі кинула його і відмовилася народжуватиВідео

23 жовтня, неділя
23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри БританіїВідео

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

22:08

Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФВідео

21:55

Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачанняВідео

21:52

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

21:37

Голос країни-12 - 8 випуск: підсумки першої частини Вокальних боївВідео

21:15

"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФВідео

21:02

Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть ПутінВідео

20:49

Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі КолтрейнаВідео

Реклама
20:25

Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУВідео

20:11

Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зимаВідео

20:10

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

20:08

У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"Відео

20:05

"Ви вже програли": Вакарчук разом з бійцями ЗСУ потужно звернувся до ворогів з передової:

19:58

"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"Відео

19:48

Малюк № 4: принц Вільям та принцеса Кетрін готуються до гучної заяви на початку року

19:35

Ціни на хліб, молоко і м'ясо будуть зашкалювати: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

19:32

Колишній полковник ФСБ спрогнозував терміни закінчення війни в УкраїніВідео

19:31

Віталій Портников. Путін не вимкне УкраїнуВідеоблоги

19:29

Витягнуть щасливий квиток: 3 знаки зодіаку в списку везунчиків тижня

19:25

Росіяни, ви прилетіли - не буде у вас авіації!Погляд

19:16

Безжальні борці з пилом: де потрібно зберігати пилосос і швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

18:50

"Превентивний удар НАТО": експерт про сценарій перекидання в Україну десантників СШАВідео

18:21

Яку територію України затопить у разі підриву Каховської ГЕС: з'явилася картаВідео

18:21

Шойгу видав фейк про підготовку Україною "брудної бомби": у чому небезпека підлого плану РФВідео

18:20

Кремль відвертає увагу від поразок РФ на полі боюПогляд

17:53

Українці можуть залишитися без пенсій і зарплат: Шмигаль розкрив катастрофічний сценарійВідео

17:51

"Розвал Росії теж простежується": астролог дала новий прогноз по війніВідео

Реклама
17:07

"Хоче умиротворити агресора": у Зеленського відповіли Саркозі на скандальні слова про війнуВідео

16:57

Ізраїль знищив у Сирії виробництво іранських дронів і склад готової продукції для РФВідео

16:49

"Розпалювання геноциду": Кулеба жорстко відповів на заклик пропагандиста РФ спалювати українських дітей

16:29

Запроданка Таїсія Повалій розповіла, чому її не хоче путініст Ігор ЛіхутаВідео

16:26

У Херсоні прогримів потужний вибух: скоєно замах на "начальника СІЗО"Відео

16:06

"Це лише відтягує вирок РФ": ексдепутат Держдуми пояснив, яку планку не готовий переступити ПутінВідео

16:01

Вороги їли собак, кішок, не шкодували нікого: лідер Kozak System розповів про жахи війни на Київщині

15:50

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: Овнам криза, Ракам - кохання, Скорпіонам - великі зміниВідео

15:41

Пілоти задихнулися в повітрі: несподівана версія катастрофи Су-30 в ІркутськуВідео

15:40

20 років без Анатолія Євдокименка: Софія Ротару в сльозах показала могилу коханого чоловіка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти