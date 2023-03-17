Експерт пояснив, чому українцям доведеться без допомоги від ООН карати РФ за геноцид

Як вважає політичний і економічний експерт Тарас Загородній, українським спецслужбам доведеться взяти функції "меча правосуддя" на себе.

Тарас Загородній та генсек ООН Антоніу Гутерріш / Колаж фото УНІАН

Українцям ні в найменшій мірі не варто сподіватися, на те, що міжнародні інституції ‒ і ООН в першу чергу ‒ хоч як-небудь зуміють покарати російських агресорів за геноцид і військові злочини, які ті здійснювали в Україні. Таку думку в своїй колонці Главреду висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Ми повинні усвідомлювати, що багато міжнародних інституцій нічим не допоможуть Україні, як і міжнародні суди. У нас дуже спрощене розуміння того, що Міжнародний суд або трибунал обов'язково матиме результат, і всі винні будуть засуджені. Однак це далеко не факт. [...] Головне питання трибуналів полягає в тому, як буде забезпечена явка обвинувачених. Росія, швидше за все, не видасть нікого або видасть якихось дрібних сошок, та й то під питанням",-сказав він.

Як вважає Загородній, українським спецслужбам доведеться взяти функції "меча правосуддя" на себе.

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"Тому Україна повинна взяти на себе функціонал правосуддя – знаходити цих людей і засуджувати. Так що в наших інтересах, щоб правосуддя здійснилося будь-яким способом. Щоб кожен льотчик, який бомбив мирні українські міста, кожен артилерист, айтішник, який програмував ракети, і інші люди нижньої і середньої ланки, які точно не потраплять в Гаагу або будь-який інший міжнародний суд, були засуджені і покарані", - сказав він.

Загородній переконаний - ООН достатньою мірою заангажована завдяки фінансовим ресурсам країни-агресора.

"Послухайте передачі російського телебачення, послухайте, що вони говорять. Сумнівів не залишиться в тому, що Росія здійснює геноцид українців. Це визнають США і відкрито про це говорять, але ООН цього не бачить. Враховуючи все, що було сказано вище, зрозуміло, що ООН ніколи і не побачить геноциду в Україні. Відповідь на питання, Чому ООН танцює під дудку Росії, проста – тому що авторитарні режими добре платять. ООН краще нічого не робити – гроші отримують, і добре", ‒ підсумував він.

Виключення Росії з ООН

У середині грудня 2022 року до Конгресу США внесли резолюцію, що передбачає вигнання країни-агресора Росії з Радбезу ООН через порушення головних принципів функціонування організації. Американські конгресмени акцентували увагу на тому, що Росія напала на Україну, незаконно проголосувала за анексію її територій, вчинила звірства в українських містах, погрожує застосуванням ядерної зброї та створює ризики для світових поставок продовольства.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що ООН потрібно розробити схему припинення перебування країн у Раді Безпеки ООН. Росія повинна бути виключена з Радбезу через порушення міжнародного права.

Україна офіційно закликала держави-учасниці ООН переглянути право агресора Росії на перебування в організації та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН. У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що дії Москви дискредитують всю систему ООН.

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