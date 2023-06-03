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Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Київ балістичними ракетами

Дмитро Відоменко
3 червня 2023, 11:48 оновлено 3 червня, 11:48
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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому російські окупанти б'ють по Києву балістичними ракетами.
Коваленко, ракета
Олександр Коваленко пояснив ситуацію з ракетними ударами росіян / колаж Главред, скріншот з відео

Російські окупанти почали активно використовувати для ударів по Києву балістичні ракети, тому що пошук західних систем ППО Patriot в столиці став для Кремля ідеєю фікс. Про це заявив в інтерв'ю порталу "НВ" Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив,

"Думаю, що це пошук ЗРК Patriot, полювання на нього, він став для агресора фетишем. Росіяни навіть [в ніч на 29 травня - Главред] здійснили удар по території України з метою пошуку місця розташування американського ЗРК. Тобто 40 крилатих ракет, 38 дронів-камікадзе. І все це заради того, щоб не тільки знищити якісь об'єкти, а виявити системи ППО, ідентифікувати їх і згодом, на базі отриманих розвідданих, завдати удару туди, де противник вважає, що є ЗРК Patriot" ,- сказав він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

За словами Коваленка, російські гіперзвукові ракети (Іскандери і кинджали) продемонстрували свою безпорадність проти сучасних систем ППО.

"Але в результаті всі ці Іскандери і кинджали продемонстрували, наскільки вони нікчемні проти сучасної західної техніки. Зараз у росіян немає жодної ракетної системи, яка могла б ефективно проривати ешелоновану систему ППО, у складі якої є західні зразки. Таким чином, побудована в Києві та Київській області система ППО демонструє феноменальну ефективність. Такої ефективності, до речі, не було навіть свого часу у Саудівської Аравії. Нагадаю, остання з її великими бюджетами закуповувала багато західних систем ППО, але країна не змогла побудувати досить ефективні ешелони, щоб закрити свій повітряний простір. Тому коли єменські хусити використовували старі радянські ракети оперативно-тактичного рівня або примітивні іранські ракети для обстрілів Саудівської Аравії, то не завжди її система ППО могла знищувати ці загрози з повною гарантією", − підсумувала вона.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 04:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

Дивіться відео ТСН про ракетний удар російських окупантів по Києву 29 травня:

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Олександр Коваленко Іскандери гіперзвукова ракета війна Росії та України
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