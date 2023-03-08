Єдиної держави більше не буде: експерт передбачив майбутнє Росії після війни

Першими претендентами на створення окремих держав стануть Інгушетія, Чеченська Республіка і Дагестан. Схожі процеси можуть початися і на Далекому Сході.

Розвал Росії після війни в Україні може зайняти десятиліття - Боровий / Колаж 93 ОМБР Холодний Яр, pixabay.com, Telegram

Після програшу у війні з Україною Росія, ймовірно, перестане існувати як держава. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий.

"Росія перестане існувати як єдина держава. Ці автономні процеси дезінтеграції приймають все більш реалістичний характер. Йтиметься про десятку нових держав, які будуть утворені на території Росії. Частина з них буде демократичними, частина – імперськими, націоналістичними. Вже приблизно ясно, що на півдні, де домінують такі імперські настрої, можуть виникнути держави, які себе назвуть "російськими імперіями". Будемо сподіватися, що у них не буде ядерної зброї, щоб доводити всьому іншому світу своє імперство", - говорить Боровий.

За його словами, на території нинішньої Росії буде багато національних держав. Зокрема, першими претендентами на створення окремих держав, на думку Борового, стануть Інгушетія, Чеченська Республіка і Дагестан. Схожі процеси можуть початися і на Далекому Сході.

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"Свого часу досить ефективні розмови йшли про створення Уральської Демократичної Республіки. Тоді був губернатором Россель, вони не хотіли годувати комуністичні регіони. До речі, дуже багато комуністичних регіонів, в яких домінують етатистські настрої. Вони, безумовно, почнуть намагатися будувати комунізм. Оскільки це не буде виходити, вони будуть намагатися боротися зі своїм оточенням, з іншими регіонами. Можливо, це буде причиною конфліктів і громадянських воєн", - зазначає Боровий.

І додає, що створення подібних держав може стати проблемою, яку доведеться вирішувати не тільки громадянам Росії, але і оточенню РФ – Китаю, Японії, США, європейським державам. Внаслідок цього почнеться складний перехідний процес, який займе кілька десятиліть, якщо не століття.

Раніше військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді заявив, що після військової поразки в Україні країна-агресор Росія розпадеться по Уральському хребту на дві частини - азіатську і європейську. У той же час управляти її розвалом буде Китай.

"Розпад Росії по Уральському хребту явно помітний. Швидше за все, зараз якраз і опрацьовується план розвалу Росії, як мінімум, на дві частини – азіатську і європейську", - розповів експерт.

Також, на думку колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголови Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, в РФ не варто розраховувати на "народну" революцію знизу.

"Я не покладаю особливих надій на народну революцію в Росії. На жаль, це забите стадо, яке гордо називається "російським народом" і на колінах дякує Володимира Володимировича, не здатне на самоповагу і розуміння своєї ролі, у нього абсолютно відсутнє почуття гідності. Тому сподіватися, що це стадо здатне повстати, не варто. Ставку краще робити на ті групи людей, які називаються російською елітою", - заявив він в ході чату в Главреді.

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