"Маємо бути готові": Жданов попередив, що РФ може змінити тактику нанесення ударів по Україні

Жданов вважає, що Росія навряд уже спроможна на масовані удари, хоча повністю відкидати цей варіант не можна.

Жданов попередив, що РФ може змінити тактику нанесення ударів по Україні / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська можуть змінити свою тактику ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

"Якщо ми найближчим часом, сьогодні-завтра, отримаємо ракетний удар, то можна буде говорити про зміну тактики. І перехід Росії від масованих ракетних ударів до групових", - сказав Жданов в ефірі 24 каналу.

Як зазначив військовий експерт, групова атака відрізняється від масованої тим, що зменшується кількість ракет в ударі до кількох десятків. Водночас збільшується частота ударів.

"Зміниться тип ракет. Внаслідок того, що ці ракети надзвукові, ефективність їх застосування збільшиться. В цьому проблема, і ми маємо бути готові", - наголосив Жданов.

Натомість масований удар, за словами експерта, налічує 70 і більше ракет. Жданов вважає, що Росія навряд уже спроможна на такі удари, хоча повністю відкидати цей варіант не можна.

Зміна тактики, припустив Жданов, може бути спричинена тим, що кількість ракет в Росії вже не дозволяє зробити масований удар за допомогою 80 чи 90 ракет.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Наразі відомо про 40 загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дніпрі, серед них троє дітей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидним або замаскованим", - сказав Пєсков.

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