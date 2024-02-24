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Чотири області під загрозою: РФ націлилася на захоплення нових земель – генерал ЗСУ

Олексій Тесля
24 лютого 2024, 02:30
РФ прагне перейти до переговорного процесу, щоб легітимізувати захоплення українських земель, підкреслив Ігор Романенко.
Романенко, війська РФ
Ігор Романенко оцінив ситуацію на фронті / Колаж Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Російські окупанти проводять наступальні дії на ділянці фронту протяжністю 1,5 тисячі кілометрів в Україні.

Про це розповів в ході чату в Главреді генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Путін поставив політичне завдання - захопити повністю Донецьку і Луганську області", - підкреслив гість редакції Главреда.

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Він також уточнив, що російські окупанти хотіли б розширити свої можливості в Херсонській та Запорізькій областях.

"Росія вже зараз прагне перейти до переговорного процесу, щоб легітимізувати захоплення цих земель", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні. Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ боїться змін в Росії, проте США, європейські країни і глобальний Південь "можуть вибирати".

Раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на чотирьох напрямках. Ворог десятки разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили в ОСУВ "Таврія".

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

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війна на Донбасі Ігор Романенко війна Росії та України
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