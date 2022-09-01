"Заходитимо та знищуватимемо": Подоляк розкрив плани щодо звільнення всієї України

У Зеленського розкрили плани зі звільнення всієї України / колаж УНІАН

Всі окуповані Росією землі, в тому числі і Кримський півострів, будуть обов'язково звільнятися "будь-яким способом" Збройними силами, повідомив радник радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі FREEДОМ.

"Ми маємо провести контрспеціальну операцію, яка дозволить Росії піти на істотну трансформацію своєї політичної системи і в Росії почнеться революційний процес... всі окуповані українські території, включаючи півострів Крим, будуть звільнятися будь-яким способом українськими Збройними силами. Ми будемо туди заходити і знищувати той обсяг техніки і живої сили Росії, який необхідний для того, аби окупація завершилась", – сказав він.

"Сьогодні світ говорить: в Криму не було ніякого референдуму, ви цілком вправі проводити деокупацію так само, як в Херсонській області. Що, власне, ми і будемо робити... все будуть вирішувати HIMARS, гаубиці 125 мм і наші блискучі Збройні сили", – додав Подоляк.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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