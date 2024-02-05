"Бочка без дна": РФ зібрала 60 тисяч окупантів, але озброїти може лише третину - ISW

Російська оборонка, ймовірно, не зможе забезпечити технікою та озброєнням нові резерви попри здатність РФ підтримувати нинішній темп операцій.

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Наразі в російських військах у резерві перебувають близько 60-62 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Країна-агресор Росія сконцентрувала на окупованих територіях України резерви солдатів, але це не означає, що окупанти планують операції - лише третина з них забезпечена озброєннями.

У звіті Інституту вивчення війни за 4 лютого аналітики цитують військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив, що наразі в російських військах у резерві перебувають 17 полків, 16 батальйонів і два полково-батальйонно-тактичні загони. Загальна кількість російських військовослужбовців у резерві становить близько 60-62 тисяч осіб. При цьому достатньо озброєними та забезпеченими технікою є лише близько 20 тисяч тактичного та оперативно-тактичного резерву.

Найбільші резерви Росії зосереджені на півдні України. Південне угруповання військ відповідає за Бахмутський та Авдіївський напрямки, і, на думку Машовця, зосередження резерву в цьому районі збігається з напрямками зосередження наступальних зусиль російських військ.

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Дніпровське угруповання військ, яке діє в окупованій Херсонській області, перебуває на третьому місці за чисельністю резервів - понад 70 тисяч військовослужбовців зосереджені на східному березі річки Дніпро в Запорізькій і Херсонській областях.

Машовець вважає, що резерви Дніпровського угруповання сил, ймовірно, могли б легко просунутися на Запорізькому напрямку, якщо того вимагатимуть обставини.

Центральне угруповання військ, яке відповідає за Лиманський напрямок, має найменшу концентрацію резервів через меншу оперативну смугу, яка потребує меншої кількості військ.

"Російські війська зможуть вільно переміщати свої резервні зосередження між різними ділянками фронту, поки Росія утримує стратегічну ініціативу на театрі дій. Активна українська оборона на всьому театрі воєнних дій у 2024 році передасть стратегічну ініціативу Росії, даючи змогу Москві визначати, де, коли та в якому масштабі відбуваються бойові дії в Україні, і належним чином розподіляти російські ресурси, змусивши Україну відповідати", - пишуть аналітики ISW.

При цьому експерти вважають, що попри наявність великих резервів, Росія не здатна їх повністю забезпечити.

"Російська оборонно-промислова база навряд чи зможе повністю забезпечити російську резервну робочу силу попри здатність Росії підтримувати поточний темп операцій та постійні зусилля з розширення російської оборонної бази. Оперативно-стратегічні резерви загалом не боєздатні, але російське командування схильне розглядати його резервну складову як "бочку без дна", - йдеться у звіті.

Росія здатна виробляти близько 250-300 нових танків на рік і капітально відремонтувати близько 250-300 танків, які перебували на довгостроковому зберіганні.

За оцінками ISW, Росія матиме змогу розширити свою "оборонку" і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників цього року.

Ситуація на фронті

Наразі російські війська зберігають ініціативу у війні проти України, але попри всі зусилля вони не можуть досягти суттєвого прогресу. Режим російського диктатора Володимира Путіна "дуже далекий" від досягнення своїх військових цілей. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Естонії Ееро Ребо.

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