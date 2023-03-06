Наближається кульмінація: провальні атаки РФ створюють хороші умови для контрнаступу ЗСУ - ISW

Війська РФ, ймовірно, втратять ініціативу в Україні в найближчі місяці, кажуть аналітики.

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Кінець наступу окупантів біля Бахмуту, спроба штурму Вугледара і провал наступу російських окупантів в Луганській області, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Аналітики ISW зазначили, що війська РФ, ймовірно, втратять ініціативу в Україні найближчими місяцями через очікувану кульмінацію їх трьох основних наступальних операцій.

В Інституті вивчення війни нагадали, що раніше ЗСУ перехопили ініціативу після кульмінації російського наступу по захопленню Сєвєродонецька і Лисичанська в липні 2023 року, а через кілька місяців провели контрнаступальні операції, в результаті яких були звільнені великі райони Харківської та Херсонської областей.

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"Кульмінація нинішніх трьох наступальних операцій Росії, ймовірно, дозволить українським силам почати контрнаступ в будь-якому місці вздовж лінії фронту, яке вони вважатимуть найбільш підходящим для таких операцій", - йдеться в повідомленні.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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