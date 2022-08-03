Били по житлових будинках: росіяни потужно обстрілюють Сумщину

Сумську області обстрілювали окупанти, били по житлових будинках / t.me/Zhyvytskyy

Російські окупанти у середу, 3 серпня, більш ніж півсотні разів відкривали вогонь по Сумській області, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки в одному з селищ, повідомляє у Telegram очільник ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні від атак росіян постраждали Юнакіївська, Миропільська та Краснопільська громади. Окупанти здійснили як мінімум 55 обстрілів.

При цьому Живицький зазначив, що в Краснопільській громаді війська РФ били по житлових кварталах одного з селищ.

Росіяни потрапили по житлових будинках у Сумській області / t.me/Zhyvytskyy

"Пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі, цивільна інфраструктура", - розповів глава ОВА про наслідки атак.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову операцію на Херсонщині. Українським військовим вдалося звільнити від російської окупації ще 7 населених пунктів. В цілому деокуповані вже 53 пункти.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Росія в Херсонській області зібрала близько 30 тисяч військ. За словами позаштатного радника Банкової, окупанти зібралися наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. Однак, як вважає Арестович, ВСУ вдасться відбити атаку. Військова підготовка росіян залишає бажати кращого.

В Американському інституті вивчення війни припустили, що Путін міг віддати наказ своїм військам захопити Харків. На думку аналітиків, окупанти можуть використовувати для реалізації своїх цілей райони Балаклії і великої Комишувахи. Дані території можуть стати плацдармом для проведення операції з наступу.

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