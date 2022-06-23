Бах - і немає півмільйона доларів: ЗСУ спалили дорогу російську техніку

У ЗСУ спалили дорогу російську техніку / колаж фото ЗСУ та ua.depositphotos.com

Бійці з "Холодного Яру" ‒ 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ‒ знищили 11 екземплярів техніки російських окупантів - танки, бойові машини піхоти і бойові машини "Рись". Про це повідомили представники даної військової частини в соціальній мережі Facebook.

"Холодноярівці надійно тримають оборону на своєму напрямку і ще раз підтвердили, що російська армія не така потужна, як розповідає їх пропаганда. В української армії сильна мотивація, бо захищає власну землю!",- запевнили офіцери 93-ї бригади.

Як кажуть бійці ЗСУ, достеменно відомо про те, що знищено щонайменше 11 одиниць бронетехніки російських загарбників. У тому числі дуже дорогі бронемашини "Рись", вартість яких оцінюють орієнтовно в 500 тисяч доларів за один екземпляр.

Довідка. Бронеавтомобіль "Рись" побудований на базі італійських позашляховиків IVECO LMV (Light Multirole Vehicle),

Довжина машини - 5504 мм, ширина 2050 мм, Висота – 1950 мм. Дорожній просвіт – 473 мм. Екіпаж – 1+4 людини. У рух автомобілі призводить турбодизельний двигун IVECO F1D потужністю 185 кінських сил, який працює в парі з автоматичною 6-ступінчастою АКП. Максимальна швидкість становить 130 км/год.

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Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано видовищне відео "Вогняної" роботи по окупантам, яку провели артилеристи ЗСУ за допомогою новітньої американської гаубиці M777.

У відео добре було помітно те, як ворожий танк миттєво запалав і згорів як сірник.

Пізніше відомий український журналіст Роман Цимбалюк написав, що бійці ЗСУ з артилерійського підрозділу дощенту знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії російських окупантів, який знаходився в Харківській області.

За його інформацією, всі окупанти, які були на момент удару ЗСУ в приміщенні командного пункту, були знищені ‒ всього понад 40 осіб, у тому числі і офіцерів вищої командної ланки.

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