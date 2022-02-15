79-річна захисниця Маріуполя з автоматом в руках стала зіркою світових ЗМІ

Валентина Костянтинівська готується до вторгнення Росії / соцмережі

Літня мешканка Маріуполя Валентина Костянтинівська, якій 79 років, готується до наступу Росії і навчилася військовій дисципліні для цивільного населення.

З 2014 року вона допомагає армії і добровольцям. Про неї навіть написали іноземні ЗМІ.

"Наша Валентина Костянтинівська рвонула не тільки український фейсбук, а й світову провідну пресу. А за кордоном точно "прифігелі" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не скаржиться і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю", - написала в Facebook Олена Золотарьова.

"Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомагає українській армії і добровольцям, - сотні маскувальних сіток – чохли на міномети і артилерію, – це і багато іншого вона зробила своїми руками!"- написав організатор медцентру Dr.Verum Валерій Авер'янов.

Відомо, що про українку написали видання: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Також раніше президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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