Зима настане за розкладом: синоптики розповіли, коли темперута опуститься до мінус 21

Погода в Україні в грудні не принесе приємних сюрпризів.
Погода в Україні зміниться на зимову вже з першого грудня-сюрпризів очікувати не варто, а ось мінусову температуру і перші снігові опади слід очікувати вже в кінці листопада.
Перша половина грудня виявиться морозною. Температура повітря в перший зимовий тиждень опуститься до -1...-4 градусів. Вночі буде холодніше-приблизно -6 ... -8 градусів, розповіли синоптики порталу Gismeteo.
Сильне похолодає в Україні починаючи з 7 грудня. У північно-східних областях стовпчики термометрів можуть опускатися навіть до -21 градуса. Вдень середня температура повітря -8 градусів у північних та західних областях, -12 — у східних.
Друга декада грудня, за прогнозами синоптиків виявиться тепліше, буде багато плюсових днів. Температуру повітря буде триматися в межах + 2 ... -6 градусів.
Що стосується снігу, то опади з 1 грудня слід очікувати тільки в західних областях. В інших регіонах засніжить тільки з другого тижня грудня.
Погода в Україні в листопаді
Як повідомляє народний синоптик Стас Щедрін, крім похолодання в Україні буде і дощі зі снігом.
Після 6 листопада настане час похолодання - у деяких регіонах "мінусова" температура повітря буде навіть вдень.
"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей переважатиме відносно теплий характер і іноді місцями викопуватимуть невеликі дощі. А ось вже від 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - сказав синоптик.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
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