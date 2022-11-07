Вріже мороз до - 15° і завалить снігом: українці дізналися терміни атаки холоду

/ Pexels/Ivan Babydov

Зима вже всерйоз заявила свої права – погода в Україні все більше стає холодною, теплі дні вже рідкість.

За прогнозом, грудень майже весь буде з мінусом і вдень, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Gismeteo.

У той же час, вночі в середині місяця температура буде опускатися до мінус 15° навіть у Києві.

При цьому очікується багато снігу вже в грудні, який з початку місяця прогнозується на заході України, а з другого тижня вже на решті території країни.

Звернемо увагу, що морози також вдарять відразу на початку зими, тому варто бути обережними і не нехтувати попередженнями синоптиків.

Пік морозів припаде на першу декаду грудня, йдеться в опублікованому прогнозі.

/ Gismeteo

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше: