Увірветься потепління: стало відомо, скільки в Україні триватиме "жара"

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде теплою. Як прогнозують синоптики, з 9 листопада в Україну прийде південний антициклон.

9 листопада середня денна температура повітря в Україні буде +10 +14 градусів, у східних регіонах очікується більш холодні градуси: + 7 + 10.

Однак пізня осінь нагадає про себе ранковими і вечірніми туманами.

У більшості областей спостерігатиметься сонячна та суха погода - за такий прогноз теж стоїть завдяки південний антициклон.

Що стосується погоди в Києві, то в середу там денна температура прогнозується на рівні +13 градусів без опадів.

"Тепла погода протримається в Україні до наступного тижня, а потім знову прийде листопадове похолодання – справа йде до зими", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода на 10 листопада

10 листопада передбачається гарна погода - без дощів і тепло, до +10 +13 градусів.

"Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня", - додала Діденко.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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