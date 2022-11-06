В Україну йдуть хуртовини і морози: народний синоптик назвав дату

У східних, центральних і південних областях існує велика ймовірність того, що серйозно похолодає. Мороз буде навіть вдень, свідчить прогноз погоди.
Народний синоптик Стас Щедрін озвучив прогноз погоди в Україні на листопад 2022 і заявив, що в нашу країну йдуть сильні снігопади і мороз.
Зокрема, у другій декаді листопада в східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність того, що прийдуть хуртовини і морози.Температура повітря до -2 ... -4 градусів вдень, передає ТСН.
Раніше такий прогноз погоди озвучував і портал Gismeteo. Синоптики відзначали, що сніг і морози до -5...-11° вдарять в Україні в середині листопада, а в грудні температура повітря знизиться ще нижче.
Погода в Україні - прогнози синоптиків
Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 6 листопада на всій території України прогнозується холодна погода.
Вночі від -3 морозу до +4 тепла, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +9 градусів.
Однак в південних і західних регіонах очікується більш приємна погода з +9... +14 градусами вдень, тоді як в Криму повітря прогріється до +16 градусів.
З 14 листопада в Україні похолодає - температура повітря опуститися до -15 градусів, прогнозує синоптик.
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