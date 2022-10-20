Друге бабине літо на підході: в Україну йде різке потепління

В Україну йде різке потепління УНИАН

Погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Температура повітря підніметься до 21 градуса тепла.

Народний синоптик Стас Щедрін на своїй сторінці в Facebook повідомив, що похолодання і дощі, які прийшли в більшість регіонів країни, затримаються ненадовго.

Так, за прогнозом синоптика, з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла погода.

"Вже з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла і переважно суха погода, яка затримається як мінімум до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі - температурний режим вночі коливатиметься в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла", - розповів синоптик.

Як повідомляв Главред, листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами і снігом.

Погода взимку в Україні буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати в січні, а опади тільки посприяють майбутньому врожаю.

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