Друге бабине літо на підході: в Україну йде різке потепління

Дощі підуть на спад, а температура повітря прогріється до 21 градуса.
Погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Температура повітря підніметься до 21 градуса тепла.
Народний синоптик Стас Щедрін на своїй сторінці в Facebook повідомив, що похолодання і дощі, які прийшли в більшість регіонів країни, затримаються ненадовго.
Так, за прогнозом синоптика, з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла погода.
"Вже з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла і переважно суха погода, яка затримається як мінімум до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі - температурний режим вночі коливатиметься в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла", - розповів синоптик.
Як повідомляв Главред, листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами і снігом.
Погода взимку в Україні буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати в січні, а опади тільки посприяють майбутньому врожаю.
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