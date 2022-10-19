Україну накриють сніг і морози: де і коли зіпсується погода

В Україну йдуть нічні морози та мокрий сніг, каже прогноз погоди / Фото УНІАН

Погода в Україні найближчими днями серйозно зіпсується - в країну йде похолодання з дощами, мокрим снігом і нічними морозами. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Стас Щедрін.

За його словами, з 19 і до 24-25 жовтня Україну накриє циклон. Його атмосферні фронти принесуть практично на всю територію України, крім південних регіонів, дощі з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання - стовпчики термометрів коливатимуться вночі від 4 ° тепла до 5° морозу і до 0-6° вдень, пише ТСН.

"У південній частині нашої країни снігу поки не чекаємо, а ось на дощі природа буде щедрою", — прогнозує Щедрін.

При цьому похолодання в Україні триватиме недовго. З 23-24 жовтня знову очікується потепління до +15...+ 18°, свідчить прогноз погоди.

Згідно з даними Укргідротцентру, погода в Україні зміниться 19-20 жовтня. Синоптики кажуть, що у країні задощитиме, 20 жовтня в Карпатах - дощі з мокрим снігом. У більшості областей місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 1-8° тепла, вдень похолодає до 4-10° тепла, в Карпатах буде ще холодніше - до 0°.

Як повідомляв Главред, листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами і снігом.

Погода взимку в Україні буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати в січні, а опади лише посприяють майбутньому врожаю.

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